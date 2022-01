Realme 9 और Realme 9 Pro सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। कंपनी ने हाल में रियलमी 9 सीरीज का पहला हैंडसेट Realme 9i भारत में लॉन्च किया है। अब वह Realme 9 सीरीज के अन्य फोन्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि Realme 9 Pro Series के तहत 2 हैंडसेट Realme 9 Pro और Realme 9 Pro+ आएंगे। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 128GB स्टोरेज के साथ आया Realme 9i, पहली सेल में मिल रहे कई ऑफर

हाल में रियलमी इंडिया के CEO Madhav Sheth ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लोगों से यह पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा फोन जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। इसको देखकर उम्मीद की जा रही है कि ये फोन्स जल्द ही भारत में दस्तक दे सकते हैं। लॉन्चिंग से पहले इनकी कीमत के बारे में भी खुलासा हो गया है। आइये, इनकी कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं।

91Mobiles की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, माधव सेठ ने भारत में Realme 9 और Realme 9 Pro सीरीज की लॉन्चिंग को कंफर्म किया है। साथ ही उन्होंने Realme 9 Pro Series की कीमत का खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया है कि Realme 9 Pro Series के तहत आने वाले दोनों फोन्स की कीमत 15000 रुपये से अधिक होगी। दोनों ही डिवाइस 5G सपोर्ट के साथ आएंगे। इन्हें बेहद शानदार लुक दिया गया है।

Guess which one of these realme smartphones are we bringing soon to India?

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) January 18, 2022