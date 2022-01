रियलमी 9 सीरीज की आज भारत में होगी एंट्री, मिलेंगे 50MP कैमरे समेत ये धांसू फीचर

Realme 9i India Launch: रियलमी 9 सीरीज के पहले स्मार्टफोन Realme 9i को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन को कंपनी पहले ही अपने सोशल मीडिया हैंडल और ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर लिस्ट कर चुकी है। पिछले दिनों ही इस बजट स्मार्टफोन की कीमत भी लीक हुई थी। Also Read - Realme 8S 5G Review: बेहतर डिजाइन और दमदार बैटरी वाला एक बढ़िया स्मार्टफोन

इस स्मार्टफोन (Realme 9i) को 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में पेश किया जा सकता है। अब तक आई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। आइए, जानते हैं रियलमी के इस अपकमिंग बजट फोन के बारे में। Also Read - Realme 9 और Realme 9 Pro+ जल्द होंगे लॉन्च, 108MP कैमरे समेत मिलेंगे धांसू फीचर्स

रियलमी 9i के संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.6 इंच का LCD टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जा सकता है। फोन में HD रेजोलूशन की स्क्रीन मिलेगी, जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। फोन में रियलमी 8 सीरीज की तरह ही पंच-होल सेल्फी कैमरा डिजाइन दिया जाएगा। वहीं, इसका बैक पैनल OnePlus Nord 2 की तरह दिया गया है। इसमें तीन कैमरे और एक LED फ्लैश देखा जा सकता है। Also Read - Realme 9i स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में जल्द करेगी एंट्री, आ गई लॉन्च डेट

The Ultimate Performer with First 680 6nm Processor in the Segment, #realme9i has much more to offer!

We're super excited for the launch at 12:30 PM on 18th January.

Know more: https://t.co/HOVZc6yvk8 pic.twitter.com/f0J9AckPud

— realme (@realmeIndia) January 13, 2022