Realme 9i के फीचर्स आए सामने, मिलेगा 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा

Realme 9i स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। इसका रेंडर और मुख्य स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं। कयास हैं कि Realme 9 सीरीज साल 2022 की पहली छमाही में ही लॉन्च हो सकती है। इस सीरीज में चार मॉडल लॉन्च हो सकते हैं, जिसमें Realme 9i भी शामिल होगा। 91मोबाइल्स ने इसका रेंडर शेयर किया है, जिसमें डिवाइस के पूरे डिजाइन को साफ साफ देखा जा सकता है। Onleaks के साथ मिलकर पब्लिकेशन के इस फोन की डिटेल्स शेयर की है। इसमें नया बैक पैनल डिजाइन देखने को मिलेगा। Also Read - Realme 9i की डिजाइन और खास स्पेसिफिकेशन लीक, 8GB RAM के साथ मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

OnLeaks के मुताबिक, Realme 9i स्मार्टफोन में 6.6-inch का FHD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और पंच होल कटआउट के साथ आएगा। स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट मिल सकता है, जो Adreno 610 GPU के साथ आएगा। फोन में 8GB RAM और 128GB तक स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ा सकते हैं। Also Read - Realme 9 Pro+ 5G जल्द भारत में होगा लॉन्च, BIS पर हुआ लिस्ट

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का होगा। इसके अलावा 8MP का सेकेंडरी लेंस और 2MP का तीसरा लेंस मिलेगा। फ्रंट में कंपनी 16MP का सेल्फी कैमरा दे सकती है। डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। इसमें LCD पैनल मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। Also Read - Realme 9 Series इन 4 स्मार्टफोन के साथ अगले साल की शुरुआत में हो सकती है लॉन्च

