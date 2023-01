Realme ने आज 5 जनवरी 2023 को फाइनली अपनी 240W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी से पर्दा उठा दिया है। इसी के साथ यह फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के रियलमी कंपन अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देगी। माना जा रहा है कि सबसे पहले Realme GT Neo 5 स्मार्टफोन को 240W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल, कंपनी ने इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी रिवील नहीं की है। Also Read - Realme Pad Slim लॉन्च से पहले कीमत के साथ Flipkart पर हुआ लिस्ट, जानें फीचर्स

माधव सेठ ने आज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए 240W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की जानकारी दी और बताया कि Realme अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में इस टेक्नोलॉजी को दिया जाएगा। माना जा रहा है कि Realme GT Neo 5 फोन 240W फास्ट चार्जिंग से लैस होगा। बता दें, इससे पहले कंपनी ने Realme GT Neo 3 को 150W फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च किया था। Also Read - 5000mAh बैटरी, AI कैमरा, 4GB RAM और फास्ट चार्जिंग वाले Realme Narzo 50i Prime पर धांसू ऑफर, 338 रुपये महीना देकर लाएं घर

Also Read - Realme C55 स्मार्टफोन 33W फास्ट चार्जिंग के साथ होगा लॉन्च! कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर हुआ लिस्ट

It’s blazing fast and powerful!#240Wcharge technology is coming to our next flagship. pic.twitter.com/mWk16eEGsc

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) January 5, 2023