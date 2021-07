Realme Book का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यह कंपनी का पहला लैपटॉप है। यह Xiaomi Notebook को टक्कर देगा। अभी कंपनी की ओर से इसकी पूरी डिजाइन लीक नहीं की गई है, लेकिन लीक हुई लाइव इमेज में इसकी झलक दिखी है। इससे अंदाजा लग गया है कि कंपनी के इस नए लैपटॉप की डिजाइन कैसी हो सकती है। Also Read - Deals of the day 11th July: Amazon और Flipkart पर आज मिलने वाले शानदार डील्स

इसके बाद अब GizNext पर OnLeaks उर्फ स्टीव हेमरस्टोफर के सहयोग से Realme Book 5K रेंडर्स सामने आए हैं। यह लैपटॉप Apple MacBook के समान है। इसमें ब्लैक कीबोर्ड कीज के साथ ब्रश एल्यूमीनियम बिल्ड, एक बड़ा ट्रैकपैड और दोनों तरफ पोर्ट लगे हैं। आइए, इसकी डिजाइन, लॉन्च डेट, स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल जानें। Also Read - Realme X9, X9 Pro 5G स्मार्टफोन सर्टिफिकेशन साइट्स पर हुए स्पॉट, जल्द हो सकते हैं लॉन्च

Realme Book Launch Date and Price in India

इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि इसे अगले महीने यानी अगस्त के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, भारत में इसकी कीमत को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इसके बेस वेरिएंट को भारत में 40,000 रुपये के अंदर उतार सकती है। Also Read - Realme Pad की लाइव इमेज लॉन्च से पहले लीक, मिलेंगे ये फीचर्स

Realme Book Design

Realme के इस लैपटॉप की फ्रंट डिस्प्ले narrow bezels हैं। कीबोर्ड लेआउट और ट्रैकपैड डिजाइन लगभग Apple MacBooks के समान ही है। इसमें राइट साइड में सबसे ऊपर पावर बटन दी गई है। यह पावर बटन एक फिंगरप्रिंट सेंसर के रूप में हो सकती है। कंपनी के इस लैपटॉप में 3.5mm का ऑडियो जैक, राइट साइड में USB-A पोर्ट और लेफ्ट साइड में दो USB Type-C पोर्ट्स दिए गए हैं। इसका आस्पेक्ट रेशियो 3:2 है। लैपटॉप का साइज 307X229X 16mm है।

Realme Book Expected Specifications

लॉन्चिंग से पहले इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी भी सामने आ गई है। इसमें FHD LED Anti-Glare पैनल के साथ 14 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। लैपटॉप में 11वीं जेनरेशन का प्रोसेसर मिलता है। इसमें i3 और i5 मॉडल में से एक चुनने का ऑप्शन होगा। रिलमी के इस लैपटॉप में Windows 10 OS और पहले से ही Microsoft Office इंस्टॉल मिलेगा। अभी इसके RAM और इंटरनल स्टोरेज की जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी इसे कई वेरिएंट में उतार सकती है।