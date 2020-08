Realme C11 की सेल आज 12बजे Flipkart पर, कम कीमत में खरीदें 5000mAh बैटरी, 3 कैमरा फोन

Realme C11 आज यानी 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme.com पर दोपहर 12 बजे सेल के लिए आएगा। यह फोन दो रंग रिच ग्रीन और रिच ग्रे में लॉन्च किया गया है। ये फोन काफी कीमत में आपको 5000mAh बैटरी दे रही है। कंपनी ने इस फोन को हाल में भारतीय मार्केट में एंट्री प्राइस में लॉन्च किया है।साथ ही आपको फोन में कुल 3 कैमरा मिल रहे हैं। हम आपको यहां Realme C11 के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Realme Watch को चुनौती देने के लिए इस भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टवॉच

