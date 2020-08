Realme C15 आज 6,000mAh बैटरी, 5 कैमरा के साथ 12 बजे Flipkart पर सेल के लिए आएगा, जानें कीमत

Realme C15 आज यानी 27 अगस्त को भारत में पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होगा। इस स्मार्टफोन को दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme.com से खरीदा जा सकता है। इस फोन को भारत में Realme C12 के साथ लॉन्च किया गया था। Realme C15 की यूएसपी क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है। इसके अलावा फोन में 6,000mAh की बैटरी आपको मिल रही है। इस फोन के साथ कुछ सेल ऑफर्स भी पेश किए गए हैं। हगम आपको यहां इसी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Xiaomi और Realme को टक्कर देगी itel, भारत में लॉन्च करेगी सस्ते Smart TV

The Geometric Gradient Design of #realmeC15 leaves everyone in awe.

Did we mention everyone? 😻 Also Read - रियलमी के लेटेस्ट ईयरबड्स Realme Buds Classic भारत में 399 रुपये में लॉन्च, ये हैं खूबियां

Sale starts tomorrow at 12 PM only on https://t.co/HrgDJTHBFX & @Flipkart

Head here: https://t.co/3KYZuKIC1P pic.twitter.com/zLQ4SUhi35

— realme (@realmemobiles) August 26, 2020