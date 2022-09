Realme जल्द ही भारत में एक नया बजट स्मार्टफोन Realme C30s लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने ऐलान किया है कि यह डिवाइस देश में 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। रियलमी ने इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी शेयर हैं, लेकिन आधिकारिक लॉन्च से पहले इस फोन की कीमत लीक हो गई है। Also Read - Realme Festive Days Sale की डील रिवील, इन 5 फोन पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

TheCluesTech की खबर के मुताबिक, Realme C30s को भारत में दो रैम मॉडल में पेश किया जाएगा। यह स्मार्टफोन 2GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ 3GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इस रियलमी फोन का बेस वेरिएंट 7,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया जाएगा और टॉप-एंड वेरिएंट 8,799 रुपये में बेच जाएगा। Also Read - Realme C30s बजट फोन 14 सितंबर को होगा भारत में लॉन्च, धांसू बैटरी के साथ मिलेगा गजब डिजाइन

अब तक Realme C30s के बारे में जो भी जानकारी आई है, उसके मुताबिक, इस स्मार्टफोन में 6.5-इंच की स्क्रीन होगी, जो डिव-ड्रॉप नॉच डिजाइन के साथ आएगी। यह डिस्प्ले HD+ रेजलूशन के साथ स्टैन्डर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। इसमें 16.7 मिलियन कलर और 88.7 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेषियो होगा। Also Read - 48MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Realme Narzo 50 Pro 5G पर तगड़ा Discount, Amazon पर मिल रहे कई Offers

Realme C30s में 5000mAh बैटरी होगी और यह एंड्रॉइड 12 पर बने हुए Realme UI S Edition स्किन पर काम करेगा। इस डिवाइस में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिन्ट सेंसर भी मिलेगा।

