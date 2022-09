Realme C30 स्मार्टफोन भारत में जून महीने में लॉन्च किया गया था। वहीं, अब कंपनी एक और बजट फोन भारतीय बाजार में लेकर आने वाली है, जिसकी लॉन्च डेट का खुलासा आज कंपनी ने कर दिया है। यह Realme C30s स्मार्टफोन होगा। लॉन्च से पहले फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है, जिसमें फोन का लुक और कुछ प्रमुख फीचर्स की जानकारी सामने आई है। रियलमी सी30 फोन की बात करें, तो यह फोन 5000mAh बैटरी और Unisoc T612 प्रोसेसर से लैस है। आइए जानते हैं नए फोन में मिल सकते हैं कौन-से बदलाव। Also Read - Realme Narzo 50i Prime फोन जल्द होगा भारत में लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म

Realme India के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Realme C30s बजट फोन की इंडिया लॉन्च डेट रिवील की गई है। यह फोन भारत में 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च इवेंट का लाइवस्ट्रीम आप कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए देख सकते हैं, जिसमें यूट्यूब चैनल भी शामिल है। Also Read - Redmi A1 vs Realme C30: रेडमी और रियलमी के बजट डिवाइस में कौन बेहतर?

Also Read - Realme C33 की कीमत लॉन्च से पहले लीक, स्पेसिफिकेशन भी हुए लिस्ट

The entertainment superstar is here!

The all-new #realmeC30s is packed with powerful features in a sleek design to open the door towards #NayeZamaneKaEntertainment 🤩

Launching on 14th September, 12:00PM

Know more: https://t.co/IFhQlmhGH5 pic.twitter.com/k96NKkjGhP

— realme (@realmeIndia) September 8, 2022