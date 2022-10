Realme के नए और पुराने ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने अपनी पहली आफ्टर-सेल सर्विस भारत में लॉन्च कर दी है, जिसका नाम Realme Care+ है। इस सेवा के तहत स्मार्टफोन पर 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दी जा रही है। साथ ही, एक्सीडेंटल डैमेज और स्क्रीन प्रोटेक्शन जैसे बेनेफिट्स भी मिल रहे हैं। कंपनी का मानना है कि नई सर्विस से स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी यूजर्स को बहुत फायदा होगा। Also Read - Realme के जोनल डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ केस दर्ज, स्टॉक की सप्लाई रोकने का आरोप

