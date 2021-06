Realme DIZO ने ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के साथ पाटर्नशिप की घोषणा करने के बाद अब यह ऐलान भी कर दिया है कि वह अपने पहले प्रोडक्ट को 1 जुलाई, 2021 को लॉन्च करेगा। Also Read - Realme Narzo 30 4G, Narzo 30 5G और Realme Buds Q2 की कीमत और कलर वेरिएंट्स का हुआ खुलासा, 24 जून को भारत में इन स्पेसिफिकेशन्स के साथ होंगे लॉन्च

हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी है कि 1 जुलाई को वह किस प्रोडक्ट को पेश करने वाली है। बता दें कि Realme के DIZO ब्रांड के प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

Realme DIZO लॉन्च करेगा ये चार कैटेगरी

कंपनी ने यह पुष्टि कर दी है कि वह चार कैटैगरी लॉन्च करेगी। इसमें स्मार्ट एंटरटेनमेंट, स्मार्ट होम, स्मार्ट केयर और एक्सेसरीज शामिल होंगी। Realme DIZO का कहना है कि वह अपनी टेक्नोलॉजी को महानगरों के साथ-साथ कस्बों और शहरों में लाना चाहता है। ब्रांड का कहना है कि इसके लिए उसने भारतीय ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने लोकल ऑपरेशन रिसोर्सेज के साथ अपनी ग्लोबल सप्लाई चैन को एकीकृत किया है। इसके अलावा Realme DIZO का कहना है कि लॉन्च से पहले ही पूरे भारत में 310 से अधिक शहरों में उसके 320 से अधिक सर्विस सेंटर हैं।

DIZO के फीचर फोन में मिलेंगे ये स्पेसिफिकेशन्स

DIZO फीचर फोन, DIZO GO Pods और GO Pods D TWS Earbuds जैसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है। DIZO Go Pods रियलमी Buds Air 2 का रीब्रांड मॉडल हो सकता है। साथ ही Go Pods D TWS ईयरबड्स Realme Buds Q2 के सामन हो सकते हैं। हालांकि, ये भारत में लॉन्च नहीं होंगे क्योंकि ये या तो पहले से ही भारत में है या रियलमी इन्हें भारत में लॉन्च करने वाली है।

DIZO Star 500 और Star 300 के स्पेसिफिकेशन्स

DIZO Star 500 और Star 300 फीचर फोन को China का 3C और US FCC सर्टिफिकेशन मिल चुका है। बता दें कि Realme फीचर फोन लॉन्च नहीं करता है। Realme DIZO Star 500 में अन्य फीचर फोन्स की अपेक्षा बड़ी स्क्रीन मिलेगी। यह डुअल SIM स्लॉट और 2G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। इसके बैक में सिंगल कैमरा लगा होगा। साथ ही यह 1,830mAh की बैटरी से लैस होगा। वहीं, DIZO Star 300 में छोटी स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसमें भी पीछे LED फ्लैश के साथ सिंगर कैमरा लगा होगा। इसमें डुअल SIM स्लॉट्स, microSD कार्ड और 2,500mAh की बैटरी मिलेगी।