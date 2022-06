Realme GT 2 सीरीज के तहत जल्द ही तीसरा नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम Realme GT 2 Explorer Master Edition होगा। यह फोन पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ है। वहीं, अब यह गीकबेंच पर स्पॉट हुआ है, जहां से फोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिली है। इसके अलावा, Realme के ग्लोबल मार्केटिंग प्रेसिडेंट Xu Qi ने इशारा दिया है कि यह फोन अगले महीने जुलाई में लॉन्च हो सकता है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 8MP AI कैमरा और 32GB स्टोरेज के साथ Realme C30 भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look और जानें कीमत व स्पेसिफिकेशन्स

हाल ही में Realme के ग्लोबल मार्केटिंग प्रेसिडेंट Xu Qi ने चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर एक यूजर की क्वैरी का जवाब देते हुए Realme GT 2 Explorer Master Edition के लॉन्च के संकेत दिए। दरअसल, यूजर ने CNY 3,000 (लगभग 35,000 रुपये) के अंदर एक स्टाइलिश फोन से जुड़ा सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने संकेत दिए कि इस प्राइस सेगमेंट में रियलमी फोन अगले महीने जुलाई में लॉन्च होगा। माना जा रहा है कि यह Realme GT 2 Explorer Master Edition फोन होगा।

Realme GT 2 Explorer Master Edition गीकबेंच पर हुआ लिस्ट

जुलाई लॉन्च से पहले फोन गीकबेंच पर लिस्ट हुआ है, जहां से फोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आई है। गीकबेंच पर फोन मॉडल नंबर RMX3551 के साथ लिस्ट हुआ है। गीकबेंच पर फोन का सिंगल कोर स्कोर 1296 प्वाइंट्स है, जबकि मल्टी-कोर स्कोर 4211 प्वाइंट्स है। लिस्टिंग से पता चला है कि फोन Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 12GB RAM मिल सकता है। Also Read - Realme Narzo 50i Prime फोन 22 जून को हो सकता है लॉन्च, कीमत और डिजाइन भी लीक

Realme GT 2 Master Explorer Edition Leak Specifications

– 6.7 FHD+ AMOLED डिस्प्ले

– 120Hz रिफ्रेश रेट

– Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर

– 12GB RAM

– 50MP प्राइमरी कैमरा

– 5,000mAh बैटरी

-100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

इससे पहले टिप्सटर ने Realme GT 2 Explorer Master Edition के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक किए थे। लीक की मानें, तो रियलमी जीटी 2 मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन फोन Android 12 बेस्ड realme UI 3.0 पर काम करेगा। इसमें 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिलेा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। इसके साथ OIS सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, फोन में 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलेगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का कैमरा मिल सकता है। फोन की बैटरी 5,000mAh की होगी, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।