Realme GT 2 सीरीज ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इस सीरीज में Realme GT 2 और Realme GT 2 Pro दो स्मार्टफोन शामिल हैं। हाल ही में जानकारी मिली थी कि इस सीरीज का रियलमी जीटी 2 प्रो मॉडल जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। वहीं, अब इस फोन की आधिकारिक लॉन्च तारीख सामने आ गई है। कंपनी ने ट्विटर पर टीजर पोस्टर शेयर करते हुए रियलमी जीटी 2 प्रो की भारत लॉन्च तारीख का खुलासा किया था। लेकिन बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया।

हालांकि, अब कंपनी अपने ट्विटर हैंडल पर Realme GT 2 सीरीज को टीज कर रही है। ट्विटर हैंडल पर रियलमी जीटी 2 सीरीज के वीडियो और तस्वीरों को शेयर किया गया है। वीडियो में फोन के डिजाइन की झलक दिखी है। इसके अलावा, एक ट्वीट में रियलमी जीटी 2 प्रो की पैकेजिंग को टीज किया गया है।

