Realme GT सीरीज जल्द होगी भारत में लॉन्च, मिल सकता है 12GB RAM और Snapdragon 888 प्रोसेसर

Realme भारतीय बाजार में एक ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। इस स्मार्टफोन को अब तक Realme Race नाम दिया जा रहा था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट की मानें तो कंपनी इस फोन को भारतीय बाजार में Realme GT सीरीज के तहत लॉन्च कर सकती है। एक टिप्स्टर ने दावा किया है कि रियलमी ने इस नाम को भारत में ट्रेडमार्क किया है।

इस हफ्ते मॉडल नंबर RMX2202 वाले रियलमी के एक स्मार्टफोन को TENAA लिस्टिंग में स्पॉट किया था। कयास लगाए जा रहे थे कि यह Realme Race स्मार्टफोन हो सकता है, जिसे अब Realme Race का नाम दिया जा रहा है। टिप्स्टर के मुताबिक कंपनी ने फ्लैगशिप सीरीज भारतीय बाजार में Realme GT के नाम से लॉन्च हो सकती है।

मुकुल शर्मा ने नाम के ट्रेडमार्क एप्लिकेशन की एक तस्वीर भी साझा की है। इससे पता चलता है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है। रियमली के इस फोन को Bureau of Indian Standards (BIS) पर भी स्पॉट किया जा चुका है।

TENAA लिस्टिंग में इस स्मार्टफोन की तस्वीर सामने आई है, जिसमें कैमरा मॉड्यूल के साथ GT ब्रांडिंग को भी देखा जा सकता है। इस ब्रांडिंग के आधार पर भि कहा जा रहा है कि यह स्मार्टफोन RACE के बजाय GT बैजिंग के साथ आ सकता है। इस तस्वीर में सामान्य रेंक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिख रहा है।

So yes, as I told yesterday, the Realme Race series could very well launch as the Realme GT series. The moniker has been trademarked in India.

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 9, 2021