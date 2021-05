Realme भारत में जल्द अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT लॉन्च करने की तैयारी में है। इस बात का संकेत कंपनी ने ट्विटर के माध्यम से दिया है। इसे मार्च में ही चीन में पेश किया जा चुका है। इसके कुछ समय बाद कंपनी ने Realme GT का किफायती वेरिएंट Realme GT Neo भी चीन में लॉन्च किया था। Also Read - POCO M3 Pro 5G हुआ लॉन्च, कम कीमत में मिलेगी 5000mAh बैटरी और 48MP कैमरा

रियलमी भारतीय बाजार में GT Neo को Realme X7 Max के नाम से लाने की तैयारी में है। इसे 4 मई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण इसकी लॉन्चिंग को टाल दिया गया है। वहीं, Realme GT की भारत में लॉन्चिंग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। हालांकि, आज कंपनी द्वारा किए गए ट्वीट ने इस तरफ इशारा कर दिया है कि इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल इसकी लॉन्चिंग डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं है।

Realme India द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि Realme GT को Android 12 का अपडेट मिलेगा।

Exploring new possibilities with #Android12

With our upcoming #realmeGT, we are among the first brands to support Android 12 Beta 1.

Our aim has always been to bring the best for our users, stay tuned to find out more.#LeapToAndroid12 pic.twitter.com/zm9n6qeuWq

— realme (@realmeIndia) May 19, 2021