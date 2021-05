Realme GT जल्द भारत में होगा लॉन्च, ऑफिशियल साइट पर हुआ लिस्ट

Realme GT फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है। चीन में यह फोन मार्च में लॉन्च किया जा चुका है। कंपनी ने इसे Realme India की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट किया है। आधिकारिक साइट पर के नीचे Coming Soon लिखा है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी इसे अगले महीने भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। बता दें कि कंपनी 3 जून को Realme 5G Summit का आयोजन कर रही है। वहीं, इंडिया स्पेसिफिक इवेंट 10 जून को आयोजित की जाएगी, जिसमें इस फोन की घोषणा हो सकती है। Also Read - Realme 8 5G Vs OPPO A53s 5G: कम कीमत में किसमें मिलता है बेहतर कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस?

चीन में लॉन्च हुए Realme GT में Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। कंपनी कल यानी 31 मई को भारत में Max को लॉन्च कर रही है, जो का रीब्रांड वर्जन है। इस फोन को 4 मई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर की वजह से इसकी लॉन्चिंग रद्द कर दी गई थी। Also Read - Google और Jio लाएंगे सस्ता स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलेंगे बेहतर फीचर्स

Realme GT के फीचर्स

चीन में लॉन्च हुए फोन के फीचर्स की बात करें तो यह फोन 6.43 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में Full + रेजलूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। बता दें कि Realme GT के चीनी वर्जन के लिए हाल ही में Beta रोल आउट किया गया है। Also Read - Realme GT Neo Flash Edition, Realme Q3 Pro Carnival हुए लॉन्च, मिलेगा 64MP कैमरा और फास्ट चार्जिंग फीचर

यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 12GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। फोन में Qualcomm मिलता है। फोन में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। यह स्मार्टफोन 4,500mAh की बैटरी और 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।

Realme GT के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 64MP का दिया गया है। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन मे 16MP का पंच-होल कैमरा मिलता है।