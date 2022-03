Realme GT Neo 3 को हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया है। वहीं, अब यह फोन जल्द ही भारत में भी दस्तक देने की तैयारी कर रहा है। जी हां, लेटेस्ट लीक में पता चला है कि यह फोन BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट हुआ है। इस सर्टिफिकेशन से संकेत मिलता है कि यह फोन जल्द ही भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। सर्टिफिकेशन लिस्टिंग स्पॉट होने के बाद टिप्सटर ने फोन लॉन्च टाइमलाइन का भी खुलासा किया। Also Read - Realme 9 4G कंपनी की वेबसाइट पर हुआ स्पॉट, मिल सकता है 108MP कैमरा

टिप्सटर अभिषेक यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए Realme GT Neo 3 की BIS और SIRIM लिस्टिंग की जानकारी दी है। केवल इतना ही नहीं बल्कि टिप्सटर ने लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि रियलमी जीटी नियो 3 फोन भारत में अप्रैल या फिर मई में लॉन्च किया जा सकता है।

Realme GT Neo 3 launching soon in India recieves BIS & SIRIM certification. 😎

Expected to launch in April or May in India.#realme #RealmeGTNeo3 pic.twitter.com/YchEgajTQk

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 26, 2022