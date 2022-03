Realme GT Neo 3 की लॉन्च तारीख आखिरकार सामने आ गई है। यह फोन चीन में 22 मार्च को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी जानकारी कंपनी ने कंफर्म की है। लॉन्च डेट के साथ Realme ने वीडियो और पोस्टर भी शेयर किया है। इसमें फोन के डिज़ाइन की झलक दिखी है। इसके अलावा, CMO ने चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो के जरिए फोन की बैटरी और चार्जिंग क्षमता को भी टीज किया है। Also Read - 33W चार्जिंग, 5000mAh बैटरी और 48MP कैमरे वाले Realme Narzo 30 पर ऑफर्स की भरमार, Flipkart पर मिल रहा Discount

Realme ने कंफर्म किया है कि Realme GT Neo 3 चीन में 22 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च डेट कंफर्मेशन के साथ कंपनी ने पोस्टर व वीडियो शेयर की है, जिसमें लॉन्च इवेंट से जुड़ी जानकारी सामने आई है। यह लॉन्च इवेंट 22 मार्च को भारतीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे शुरू होगा।

Also Read - 108MP कैमरा, 8GB तक RAM और 4500mAh बैटरी वाले Realme 8 Pro पर मिल रहा Cashback, अभी खरीदकर बचा सकते हैं पैसे

