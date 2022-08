Realme GT Neo 3T स्मार्टफोन को जून महीने में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। तब से इस फोन के भारत लॉन्च की चर्चाएं जोरो पर है। हाल ही में Realme India के CEO माधव सेठ ने भी अपने Ask Madhav सेशन के दौरान फोन के भारत लॉन्च को कंफर्म किया था। वहीं, आज 18 अगस्त 2022 को Realme 9i 5G स्मार्टफोन लॉन्च के दौरान ऑफिशियली रियलमी जीटी नियो 3टी फोन को टीज किया गया है। Also Read - Realme GT Neo 3T जल्द भारत में होगा लॉन्च, माधव सेठ ने किया कंफर्म

कंपनी ने Realme GT Neo 3T फोन के भारत आगमन की जानकारी Realme 9i 5G लॉन्च इवेंट के दौरान टीज की। हालांकि, कंपनी ने इस फोन के मोनिकर और लॉन्च डेट का खुलासा वीडियो में नहीं किया। Also Read - Smartphones launching in August: iQOO 9T से लेकर Xiaomi 12 Lite तक, ये 5 धांसू फोन अगस्त में होंगे लॉन्च

Also Read - Realme GT Neo 3 150W Thunder Edition की लॉन्च डेट आई सामने, 'Thor' के फैन्स होंगे खुश

Unbox #The5GRockstar! Immerse yourself in the brilliance of #realme9i5G with its:

💥Laser Light Design

💥90Hz Ultra Smooth Display

Starting from ₹13,999*

First sale at 12 PM on 24th August.

Know more: https://t.co/T245c5ONjd pic.twitter.com/OfOcOqi9n0

— realme (@realmeIndia) August 18, 2022