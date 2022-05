Realme GT Neo 3 के बाद से ही Realme GT Neo 3T स्मार्टफोन सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं, अब कंपनी के आधिकारिक तौर पर रियलमी जीटी नियो 3टी स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को टीज कर दिया है। फिलहाल, कंपनी ने लॉन्च डेट रिवील नहीं की है। बता दें, कुछ समय पहले यह फोन BIS सर्टिफिकेशन पर भी स्पॉट किया गया था, जिससे इसके तुरंत भारत लॉन्च का भी इशारा मिलता है। Also Read - Realme GT Neo 3T अगले महीने भारत में होगा लॉन्च! 64MP कैमरे के साथ मिलेंगे कई धांसू फीचर्स

Realme Global ने Realme GT Neo 3T की लॉन्चिंग को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से टीज किया है। इस ट्वीट में एक पोस्टर शेयर किया गया है, जिसमें रियलमी जीटी नियो 3 सीरीज लॉन्च इवेंट ‘Coming Soon’ के टैग के साथ लिस्ट है। फिलहाल, कंपनी ने लॉन्च डेट से पर्दा नहीं उठाया है।

