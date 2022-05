Realme GT Neo 3 के बाद अब कंपनी Realme GT Neo 3T लेकर आने की तैयारी कर रही है, जो कि Realme GT Neo2T का सक्सेसर होगा। लेटेस्ट लीक में जानकारी मिली है कि Realme GT Neo 3T स्मार्टफोन कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर स्पॉट किया गया है। इनमें से एक BIS लिस्टिंग भी है, जिससे इसके भारत लॉन्च की जानकारी साफ होती है। Also Read - Realme GT Neo 3 और Realme TV X की पहली सेल आज, जानें कीमत और ऑफर्स

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए Realme GT Neo 3T की सभी लिस्टिंग की जानकारी दी है। यह फोन मॉडल नंबर Realme RMX3371 के साथ NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट है, जहां फोन के मोनिकर की जानकारी कंफर्म हुई है। साथ ही यह मॉडल नंबर BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी स्पॉट किया गया है, जिससे साफ होता है कि रियलमी जीटी नियो 3टी फोन भारत में भी लॉन्च होगा। फिलहाल, यह कंफर्म नहीं है कि भारत में यह फोन रियलमी जीटी नियो 3टी के साथ आएगा या नहीं। Also Read - Amazon Summer Sale: 12GB RAM, 150W फास्ट चार्जिंग और डबल सेल्फी वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ नए स्मार्ट टीवी और ईयरबड्स पर भी मिल रहा डिस्काउंट

Realme GT Neo 3T moniker confirmed via NBTC. The device has received the Indian BIS certification as well. Plus, here are its camera details. #Realme #RealmeGTNeo3T pic.twitter.com/r7H4twhliA

