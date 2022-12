Realme GT Neo 5 कंपनी का अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस होगा। यह फोन पिछले कुछ दिनों से लीक्स का हिस्सा बना हुआ है। पुरानी लीक्स की मानें, तो रियलमी जीटी नियो 5 फोन फास्ट चार्जिंग के मामले में सभी स्मार्टफोन के रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यह फोन 240W फास्ट चार्जिंग से लैस होगा। लेटेस्ट लीक में इस डिवाइस के रेंडर्स सामने आए हैं, जिसमें फोन के डिजाइन की झलक पहली बार सामने आई है। डिजाइन की बात करें, तो रियलमी के इस फोन का डिजाइन काफी हद तक POCO के डिजाइन से प्रेरित लगता है। इसके बैक में बड़ा कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। Also Read - Smartphone launching in India this month: Realme 10 Pro से लेकर Vivo Y02 तक, भारत में इस महीने लॉन्च होंगे ये 5 स्मार्टफोन

Smartprix की लेटेस्ट रिपोर्ट में टिप्सटर Steve Hemmerstoffer उर्फ OnLeaks का हवाला देते हुए Realme GT Neo 5 स्मार्टफोन के हाई-क्वालिटी रेंडर्स लीक किए गए हैं। इन रेंडर्स से फोन के डिजाइन की झलक पहली बार सामने आई है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले Realme GT 2 पर धमाकेदार ऑफर, Flipkart Black Friday Sale में मिल रहा 2000 का फ्लैट Discount

Realme GT Neo 5 design

रेंडर्स में रियलमी जीटी नियो 5 स्मार्टफोन का बैक पैनल डिजाइन सामने आया है। फोन का कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन काफी हद तक POCO से प्रेरित है। रियलमी के इस फोन में पोको की तरह बड़ा कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें दो सर्कुलर रिंग्स में कैमरा सेंसर देखने को मिले हैं। नीचे वाले रिंग में दो सेंसर देखे जा सकते हैं, ऊपर वाले में सिर्फ एक। कैमरा रिंग्स के बगल नें LED फ्लैश को जगह दी गई है, फ्लैश के साथ “MATRIX AI CAMERA” टेक्स्ट लिखा है। Also Read - Realme 10 Pro+ 5G सीरीज MediaTek के फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ भारत में होगी लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म

फोन में कर्व्ड किनारें देखे जा सकते हैं, जिनका फ्रेम मैटल का है। इन लीक रेंडर्स में फोन व्हाइट कलर ऑप्शन में देखा गया है, लेकिन संभावना है कि कंपनी इस फोन को अन्य कलर ऑप्शन में भी पेश करेगी।

जैसे कि हमने बताया लीक रेंडर्स में फोन का सिर्फ बैक पैनल डिजाइन ही सामने आया है। यह फोन फ्रंट से देखने में कैसा होगा, फिलहाल यह साफ नहीं है।

Realme GT Neo 5 के लीक फीचर्स

फोन के फीचर्स पुरानी लीक्स में सामने आ चुके हैं। लीक की मानें, तो Realme GT Neo 5 फोन में 6.5 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। फोन में 50MP Sony IMX890 का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलेगा, जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन) फीचर को सपोर्ट करेगा। इसके साथ सेटअप में 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP का तीसरा कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP या 32MP का कैमरा मिल सकता है।

साथ ही फोन दो वेरिएंट्स में दस्तक दे सकता है। एक वेरिएंट Snapdragon 8+ Gen1 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 240W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलेगी। वहीं दूसरा वेरिएंट MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 150W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।