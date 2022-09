Realme India ने Android 13 Early Access Roadmap शेयर किया है, जिसमें कंपनी के 30 स्मार्टफोन शामिल है, जिसके लिए सबसे पहले Android 13 का अर्ली एक्सेस मिलेगा। कंपनी ने अगस्त 2022 में Realme GT 2 Pro के लिए Android 13 का अर्ली एक्सेस उपलब्ध कराया था। अब कंपनी के अन्य फ्लैगशिप, मिड और बजट फोन के लिए भी एंड्रॉइड 13 रोल आउट किया जाएगा। कंपनी ने अपने ट्वीट में बताया कि इस साल के आखिर और अगले साल की तीसरी तिमाही तक इन डिवाइसेज के लिए Android 13 बेस्ड Realme UI रोल आउट किया जाएगा। हालांकि, यूजर्स को Android 13 का स्टेबल वर्जन के लिए और इंतजार करना होगा। Also Read - Flipkart Big Billion Days Sale: फ्लिपकार्ट सेल में रियलमी के स्मार्टफोन्स पर मिलेगा धमाकेदार Discount, देखें लिस्ट

Realme India ने अपने ट्वीट में इंफोग्राफिक्स के जरिए यूजर्स को बताया कि Android 13 का अर्ली एक्सेस शुरू हो गया है। आप अपने कैलेंडर को मार्क कर लें, जल्द ही आपके डिवाइस में इसका अपडेट मिलेगा। नए Android 13 के साथ यूजर्स को कई नए फीचर्स भी मिलेंगे, जिनमें clear calling से लेकर कस्टमाइजेशन फीचर तक शामिल हैं। Also Read - Smartphones launched in India this week: 200MP कैमरे वाले Motorola Edge 30 Ultra से लेकर 80W फास्ट चार्जिंग वाले Realme GT Neo 3T तक, इस हफ्ते लॉन्च हुए कई तगड़े स्मार्टफोन्स

Your ticket to the future is here with realme! Also Read - Realme 10 सीरीज दमदार फीचर्स के साथ जल्द होगी लॉन्च, कई वेबसाइट पर हुई स्पॉट

Mark your calendars because the Early Access roadmap for #Android13 is here! Enjoy a fresh new flavour across your favourite #realme Smartphones soon.

Head over to #realmeCommunity for more details: https://t.co/ics0mxvgVE pic.twitter.com/95F1ZcaFaF

— realme (@realmeIndia) September 19, 2022