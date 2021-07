Realme का नेक्स्ट जेनरेशन एंड्रॉइड स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग डिवाइस जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक देने वाला है। हाल ही में कंपनी ने घोषणा करके बताया है कि MagDart Magnetic Wireless Charger को भारत में अगस्त की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। Also Read - Ulefone Power Armor 13 फोन लॉन्च, 132000mAh बैटरी के साथ दिए गए कई शानदार स्पेसिफिकेशन्स

उम्मीद की जा रही है कि नई वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी Realme MagDart चार्जर हाल ही में Apple द्वारा पेश की गई MagSafe Battery Pack के सामन Magnetic Snap-on कैपेबिलिटी के साथ आएगी। अगले सप्ताह रियलमी MagDart वायरलेस चार्जर के साथ Realme Flash फोन को भी लॉन्च किया जा सकता है। आइए, जाने कब लॉन्च होगा यह नया चार्जर और मिलेंगी क्या खूबियां। Also Read - iPhone 11 पर आया भारतीयों का 'दिल', Apple की हुई 140% ग्रोथ

कंपनी ने Realme TechLife के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इस चार्जर के लॉन्च होने की जानकारी दी है। कंपनी इस मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर को 3 अगस्त को शाम 5:30 बजे लॉन्च करेगी। इससे यह भी संकेत मिलते हैं कि कंपनी Realme Flash स्मार्टफोन की घोषणा जल्द ही कर सकती है, जिसे हाल ही में तीज किया गया था। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसकी घोषणा की जा सकती है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 48MP प्राइमरी और 16MP फ्रंट कैमरे वाले Realme Narzo 30 Pro 5G पर Flipkart Sale में मिल रहा Discount

Introducing our next leap! Brace yourselves for the Next-Gen of Android Wireless Charging 🧲!

Bringing you a Magnificent Magnetic Innovation, featuring #realmeFlash and much more.

RT if you can’t wait.

See you on 3rd August.#MagForFuture #MagDart #DareToLeap pic.twitter.com/SNi1x4IufV

— realme TechLife (@realmeTechLife) July 28, 2021