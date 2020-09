रियलमी की अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज Narzo 20 को कंपनी जल्द ही लॉन्च कर सकती है। इससे पहले कंपनी ने इस महीने के शुरुआत में Realme 7 सीरीज स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। बीते कई दिनों Narzo 20 सीरीज को लेकर लीक रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अब इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को लेकर जानकारी सामने आई हैं। Also Read - Realme C12 की सेल आज शाम 8 बजे Flipkart पर, 6000mAh बैटरी, 4 कैमरा फोन Rs 1000 EMI पर खरीदें

लीकस्टर हिमांशु ने ट्विटर पर अपने सूत्रों के हवाले बताया है कि चाइनीच स्मार्टफोन कंपनी अपकमिंग Narzo 20 सीरीज को भारत में इस महीने ही लॉन्च करेगी। Narzo 20 सीरीज को भारत में 21 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है। Narzo 20 सीरीज के तीन स्मार्टफोन Narzo 20A, Narzo 20, और Narzo 20 Pro को लॉन्च किया जा सकता है। संभव है कि पहले दो ही स्मार्टफोन लॉन्च किए जाए। Also Read - 4500mAh बैटरी, 5 कैमरा, 8GB रैम वाले Realme 7 Pro की सेल Flipkart पर कल, जानें कीमत

According to my sources you’ll see the announcement for Narzo 20 India launch tomorrow, and the launch is scheduled for 21st September Also Read - 6000mAh बैटरी, 4 कैमरा वाले Realme C12 की सेल कल रात 8 बजे Flipkart पर, Rs 1000 EMI पर खरीदें

— Himanshu (@byhimanshu) September 13, 2020