Realme भारत में दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की तैयारी में है। ये नए फोन्स Realme Narzo 30 4G और Realme Narzo 30 5G होंगे। सोमवार को Realme India और Europe के CEO Madhav Sheth ने ट्वीट कर बताया है कि Realme Narzo 30 4G और Realme Narzo 30 5G इस महीने भारत में लॉन्च किए जाएंगे।

हालांकि, अभी लॉन्चिंग डेट की घोषणा नहीं की गई है। ये दोनों फोन्स भारत के बाहर पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। इस कारण इनके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में लॉन्चिंग से पहले ही काफी कुछ पता है। आइये, इन अपकमिंग फोन्स की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स जानें।

Carrying forward the #PowerMeetsStyle legacy, #realmeNarzo30, and #realmeNarzo305G is all set to win the hearts of Young Players once again!

