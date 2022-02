रियलमी आज भारत में लॉन्च करेगी 50MP कैमरे वाला सस्ता फोन, जानें खास फीचर्स

Realme Narzo 50 4G स्मार्टफोन को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह फोन पिछले साल भारत में लॉन्च हुए रियलमी नार्जो 50 सीरीज के Realme Narzo 50i और Realme Narzo 50A का अगला मॉडल होगा। रियलमी ने इस फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और कंपनी की ऑफिशियल साइट पर लिस्ट कर दिया है। साथ ही, इसके मुख्य स्पेसिपिकेशन्स भी रिवील किए हैं। Realme Narzo 50 में MediaTek Helio G96 प्रोसेसर और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जाएगा। Also Read - Realme Narzo 50 की लाइव इमेज और खास स्पेसिफिकेशन लीक, 50MP कैमरा के साथ कल होगा लॉन्च

Realme Narzo 50 4G का लॉन्च इवेंट रियलमी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल, YouTube चैनल और Flipkart पर आयोजित किया जाएगा। इस फोन के साथ कंपनी अन्य स्मार्ट डिवाइसेज भी पेश कर सकती है। इस स्मार्टफोन की लाइव इमेज के साथ कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले सामने आई है। आइए, जानते हैं फोन के फीचर्स के बारे में।

The Young Players are all set for the arrival of #realmenarzo50 with #MightyPerformanceBoosted!

Drop a🔥if you’re excited! Also Read - Realme Narzo 50 जल्द होगा लॉन्च, 50MP कैमरा समेत मिलेंगे कई धांसू स्पेसिफिकेशन

Launching at 12:30 PM, 24th Feb, on our official channels.

Know more: https://t.co/HH9v6hGyPE pic.twitter.com/k1jVWa3APH

— realme (@realmeIndia) February 20, 2022