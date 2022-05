जल्द लॉन्च होगा रियलमी का सस्ता 5G फोन, स्पेक्स और डिजाइन हुई लीक

रियलमी ने हाल ही में GT Neo 3 और GT 2 Series जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन पेश किए हैं। अब कंपनी एक नई स्मार्टफोन लाइनअप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रियलमी ने अनाउन्स किया कि यह जल्द ही भारत में Realme Narzo 50 5G Series लॉन्च करेगी। Also Read - 5000mAh बैटरी, 6GB RAM और 50MP कैमरा वाले Realme 9i पर मिल रहे भरपूर ऑफर्स, Flipkart Sale से सिर्फ ₹451 प्रति महीने में खरीदें फोन

मौजूदा वक्त पर रियलमी नारजो 50 लाइनअप में Narzo 50, Narzo 50i, Narzo 50A और Narzo 50A Prime स्मार्टफोन शामिल हैं। नए अनाउन्समेंट को देखते हुए लगता है कि कंपनी अब इस सीरीज के 5G वेरिएंट्स को पेश करेगी।

कंपनी ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि Realme Narzo 50 5G Series जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इसका कहना है कि इस डिवाइस में ज्यादा पावर होगी।

Raise the level! 🎮

The #realmenarzo50 5G Series is coming soon, loaded with more power and sharp precision.#Mighty5GGameOn

Stay tuned! pic.twitter.com/lKK7mCecDi

— realme (@realmeIndia) May 9, 2022