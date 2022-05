Realme Narzo 50 5G सीरीज भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज में Realme Narzo 50 5G और Realme Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन शामिल होंगे। लॉन्च से पहले इस सीरीज में शामिल Realme Narzo 50 Pro 5G के दमदार प्रोसेसर की जानकारी कंपनी द्वारा रिवील कर दी गई है। Also Read - Realme Narzo 50 5G सीरीज की भारत लॉन्च डेट हुई कंफर्म, इस दिन शुरू होगी सेल

सामने आई जानकारी के मुताबिक, Realme Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर से लैस होगा। यह जानकारी खुद Realme के प्रोडक्ट मैनेजर Sreehari ने ट्विटर के माध्यम से कंफर्म की है। आपको बता दें, यह प्रोसेसर Realme 9 Pro+ में भी दिया गया था। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस फोन को AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 496670+ स्कोर्स प्राप्त हुए हैं। Also Read - Realme Narzo 50 Pro 5G फोन Amazon पर हुआ लिस्ट, मिलेगा सबसे तेज 5G प्रोसेसर

Also Read - Realme Narzo 50 5G सीरीज जल्द होगी लॉन्च, स्पेसिफिकेशन्स के साथ डिजाइन भी हुई लीक

Confirming that the narzo 50 Pro 5G will come with the immensely powerful MediaTek Dimensity 920, 6nm 5G Processor. God speed! https://t.co/u1ZaoynwSA

— Sreehari (@harisree24) May 12, 2022