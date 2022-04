Realme Narzo 50A Prime स्मार्टफोन हाल ही में Amazon India की वेबसाइट पर Coming Soon टैग के साथ लिस्ट हुआ था। वहीं, अब ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए फोन की भारत लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। भारत से पहले यह फोन इंडोनेशिया में दस्तक दे चुका है, जहां यह 5,000mAh बैटरी और 50MP वाले कैमरा सेटअप के साथ पेश किया गया था। Also Read - Realme Q5 और Realme Q5 Pro हुए लॉन्च, 80W फास्ट चार्जिंग और 120Hz AMOLED स्क्रीन से लैस

Realme India ने अपने ट्विटर पेज के जरिए ऐलान किया है कि Realme Narzo 50A Prime स्मार्टफोन भारत में 25 अप्रैल को दोपहर 12.30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, Amazon India पर भी लॉन्च डेट को रिवील कर दिया गया है। साथ ही फोन के डिस्प्ले की जानकारी अमेजन पेज पर दी गई है। भारत में रियलमी नार्जो 50ए प्राइम फोन को 6.6 इंच full-HD+ डिस्प्ले के साथ लाया जाएगा।

Also Read - 8.7 इंच डिस्प्ले वाला सस्ता Realme Pad Mini इस दिन होगा भारत में लॉन्च, Flipkart पर हुआ लिस्ट

This one’s going to level up your smartphone viewing experience manifolds!

The #realmenarzo50APrime coming with some #MassivePowerMightyPerformance at 12:30 PM, 25th April, on our official channels.

Know more: https://t.co/sttXp02pCn pic.twitter.com/6qLIj5HgaV

— realme (@realmeIndia) April 21, 2022