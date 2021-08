Realme Pad की लॉन्च डेट हुई लीक, जानें क्या होगा इस टैबलेट में खास

चीनी स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने इस साल Realme Book लॉन्च करके लैपटॉप मार्केट में एंट्री ले ली है। जल्द ही यह कंपनी अपना पहला टैबलेट भी लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम होगा Realme Pad। कंपनी इस प्रोडक्ट के टीजर शेयर कर चुकी है मगर इसकी डिटेल्स को अभी नहीं रिलीज किया है। अलग-अलग लीक्स में रियलमी पैड की बहुत सारी जानकारियां आ चुकी हैं और अब इसकी लॉन्च डेट भी लीक हो गई है। Also Read - Realme Fan Festival 2021: 15,000 रुपए तक में Flipkart पर इन स्मार्टफोन पर मिलेगा भरपूर डिस्काउंट

Realme Pad launch date

जाने माने इंडियन यूट्यूबर Sahil Karoul ने Realme Pad की लॉन्च डेट लीक की है। इनके मुताबिक, Realme Pad अगले महीने की 9 तारीख, यानी 9 सितम्बर 2021 को लॉन्च होगा। साहिल ने यह जानकारी ट्विटर पर साझा की है मगर इन्होंने अपनी ट्वीट में यह नहीं बताया कि 9 सितम्बर को Realme Pad भारत में लॉन्च होगा या चाइना में। अगर यह लॉन्च डेट सही है तो आने वाले दिनों में हमें रियलमी की तरफ से इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।

Realme Pad specifications

खबरों के मुताबिक, Realme Pad की डायमेंशन 246 x 156 x 6.8 mm होंगी और इसमें एक 10.4-इंच की AMOLED स्क्रीन होगी। इस बारे में नहीं पता चल पाया है कि इस डिवाइस में कौन सा प्रोसेसर होगा, लेकिन कई लीक्स में इस बारे में भी दावे किए गए हैं।

ऐसा कहा जा रहा है कि इस टैबलेट में 6 GB रैम होगी और 64 GB की इन-बिल्ट स्टोरेज मिलेगी। Realme Pad में 7,100mAh की बैटरी हो सकती है, जिसके साथ में कंपनी की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिल सकता है।

यह टैबलेट Android 11 पर बनी हुई Realme UI स्किन पर चल सकता है। इसमें यूजर्स को सामने एक 8MP का कैमरा मिल सकता है और डिवाइस की बैक पर भी एक 8MP का कैमरा सेंसर होने की उम्मीद है।

ऐसा माना जा रहा है कि Realme Pad दो मॉडल में आएगा– एक Wi-Fi ओनली वेरिएंट होगा और दूसरे में Wi-Fi + LTE का सपोर्ट मिलेगा। ऐसा मुमकिन है कि रियलमी के टैबलेट के साथ में स्टाइलस का भी सपोर्ट मिले। यह ग्रे और गोल्ड कलर ऑप्शंस में आ सकता है।