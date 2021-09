Realme Pad जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने पिक्चर में दिखाई 'स्लिम' डिजाइन

Realme ने पिछले महीने Realme Book के साथ भारत की लैपटॉप मार्केट में एंट्री ली और अब यह जल्द ही एक टैबलेट भी लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी इस डिवाइस को Realme Pad बुला रही है। Realme CEO Madhav Sheth ने ट्विटर पर इस टैबलेट की एक पिक्चर शेयर की है, जो इसकी स्लिम डिजाइन को दिखा रही है। Also Read - Realme 8s और Realme 8i फोन 9 सितंबर को होंगे लॉन्च, मिलेंगे दमदार प्रोसेसर

Realme Pad की पिक्चर को देख कर लग रहा है कि इसमें मेटल बॉडी मिलेगी और iPad की तरह फ्लैट किनारे भी। पिक्चर में टैबलेट की बॉडी के बाहर उभरा हुआ एक कैमरा सेंसर दिखाई पड़ रहा है। पुरानी लीक्स के मुताबिक, Realme Pad की डायमेंशन 246.1 x 155.8 x 6.8mm होंगी। कैमरा बम्प वाले हिस्से पर थिकनेस 8.4mm होगी। Also Read - Realme Dizo GoPods और Dizo GoPods Neo इयरबड्स भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Realme ने अभी अपने टैबलेट की लॉन्च डेट नहीं अनाउंस की है मगर यूट्यूबर Sahil Karoul ने इस डिवाइस की लॉन्च डेट लीक की है। इनके मुताबिक, Realme Pad 9 सितम्बर 2021 को लॉन्च होगा। मगर इन्होंने यह नहीं बताया कि यह डिवाइस भारत में लॉन्च होगा या चाइना में। Also Read - Realme 8s की लॉन्चिंग से पहले सामने आई खास जानकारी, इस प्रोसेसर वाला होगा पहला फोन

Tablets can easily be carried anywhere for work or entertainment. However, holding them for too long can be a challenge. There is a need for a real-ly light & slim ones for your ease and we might just have a solution!

Stay tuned for something disruptive is coming. #realmePad pic.twitter.com/9xpYLZDQZl

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) September 1, 2021