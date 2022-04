Realme Pad Mini भारत में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में यह Realme India की वेबसाइट पर स्पॉट किया गया था, वहीं अब इसे Flipkart की वेबसाइट पर देखा गया है। इससे साफ होता है कि जल्द ही Realme कंपनी का दूसरा टैबलेट भारत में दस्तक देने वाला है। फिलहाल, लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की गई है। भारत से पहले इस मिनी टैबलेट को फिलीपींस में लॉन्च किया जा चुका है। Also Read - 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme Q5i, जानें कीमत और फीचर्स

Realme Pad Mini की लॉन्च तारीख फिलहाल साफ नहीं हुई है। हालांकि, इससे पहले इस टैब को समर्पित माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव कर दी गई है। इससे कंफर्म हो गया है कि यह टैबलेट भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - 12GB RAM के साथ आ सकता है Realme GT 2, लॉन्च से पहले खास डिटेल्स लीक

Also Read - Realme GT Neo 3 भारत में 29 अप्रैल होगा लॉन्च, मिलेगी 150W सुपरफास्ट चार्जिंग

अटकलें लगाई जा सकती हैं कि यह टैबलेट Realme GT Neo 3 स्मार्टफोन के साथ भारत में 29 अप्रैल को लॉन्च किया जा सकता है। भारत से पहले इसे फिलीपींस में लॉन्च किया जा चुका है। ऐसे में इसके स्पेसिफिकेशन लॉन्च से पहले अज्ञात नहीं है। हाल ही में सामने आई लीक की मानें, तो यह डिवाइस भारत में WiFi और LTE दोनों वेरिएंट में लॉन्च होगा।

Get up to speed with #realmeGTNEO3, the World’s First 150W Charging Flagship that charges to 50% in only 5 mins.

Pure energy, power, & efficiency, packed into a smartphone!

Launching at 12:30 PM, 29th April on our official channels.

Know more: https://t.co/r8eeKUNJ9Q pic.twitter.com/zW20ehCJEt

— realme (@realmeIndia) April 18, 2022