रियलमी जल्द ही भारतीय बाजार में अपना पहला टेबलेट लॉन्च करने वाली है। Realme Pad को 9 सितंबर को Realme 8s 5G और Realme 8i स्मार्टफोन के साथ भारतीया बाजार में उतारा जाएगा। रियलमी अपने पहले टेबलेट के बारे में जानकारियां धीरे-धीरे टीज कर रही है। कंपनी ने बीते दो दिनों में इसके प्रोसेसर और बैटरी की जानकारी शेयर की है। साथ ही, इसके डिजाइन को भी कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दर्शाया है।

रियलमी पैड के अब तक सामने आए फीचर्स की बात करें तो इसमें फास्ट चार्जिंग मिलेगा। कंपनी का यह पहला टेबलेट 18W वायर्ड USB Type C चार्जिंग फीचर के साथ आएगा। साथ ही, इसमें 7100mAh की बैटरी मिलेगी। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसमें 65 दिनों का स्टैंडबाई टाइम मिलेगा। कंपनी के सीईओ माधव सेठ ने भी इस टेबलेट को पिछले दिनों अपने सोशल मीडया हैंडल से टीज किया था, जिसमें इसके डिजाइन का खुलासा हुआ था।

