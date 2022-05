Realme Pad X 5G को चीन में लॉन्च किया जा चुका है। अब यह भारत में एंट्री के लिए तैयार है। डिवाइस कंपनी का पहला टैबलेट है, जो Stylus सपोर्ट के साथ आया है। इतना ही नहीं, यह रियलमी का पहला 5G टैबलेट है। कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्चिंग को टीज करना शुरू कर दिया है। इसे देखकर लग रहा है कि Realme Pad X जल्द ही देश में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - Realme Pad X जल्द भारत में होगा लॉन्च, BIS सर्टिफिकेशन से मिला इशारा

Realme के वाइस प्रेसिडेंट Madhav Sheth ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कंपनी के पहले 5G टैबलेट की भारत में लॉन्चिंग को टीज किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि Realme Pad X चीन में लॉन्च हो चुका है। क्या आप चाहते हैं कि इसे भारत में भी लॉन्च किया जाए। इसके बाद उन्होंने लिखा कि पोस्ट को 300 बार रीट्वीट करें और कंपनी इस टैबलेट को भारत में लाएगी। इससे यह कन्फर्म होता है कि कंपनी भारत में जल्द ही इसे लॉन्च करने की योजना में है।

#realmePadX has been launched in China. Do you all want it to be launched in India as well?

300 retweets on this post and we will bring it to India! pic.twitter.com/28ITzZHCCy

