Realme ने अपने नए टैबलेट Realme Pad X की ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। इसे भारत में 26 जुलाई, 2022 को दोपहर 12:30 पर लॉन्च किया जाएगा। ब्रांड के मुताबिक Realme Pad X में 5G प्रोसेसर के साथ अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन मिलेगा। Also Read - Realme Pad X की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म, Flipkart पर लिस्ट हुआ टीजर

इसके लॉन्च इवेंट को रियलमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी अपना पहला रियलमी पेंसिल और रियलमी कीबोर्ड भी पेश करेगी। यूजर्स इसे Realme Pad X के साथ जोड़ सकते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देगा। Also Read - भारत में देर से लॉन्च होगा Realme Pad X, जानें स्पेसिफिकेशन्स और पूरी डिटेल

#HeyCreatives, get ready to create a masterpiece with the #realmePadX! Also Read - Realme Pad X 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, Madhav Sheth ने ट्वीट कर किया टीज

Unleash your imagination with the only 5G tablet in the premium mid-range segment💯

Launching at 12:30 PM, 26th July.

Know more: https://t.co/PkmfCVcqAM pic.twitter.com/Z7AgCeVixs

— realme TechLife (@realmeTechLife) July 15, 2022