Realme Pad X को चीन में 26 मई को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसकी ऑफिशियल तस्वीरें शेयर कर दी है। इन तस्वीरों में टैबलेट का ग्रीन कलर वेरिएंट देखा गया है। टैबलेट की तस्वीर के अलावा, इसके कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी लॉन्च से पहले कंफर्म कर दी गई है।

Realme China वेबसाइट पर Realme Pad X को लॉन्च से पहले लिस्ट कर दिया गया है। इस लिस्टिंग में टैब का ग्रीन कलर वेरिएंट स्पॉट किया गया है, जिसमें रियलमी पैड एक्स का डिजाइन देखा जा सकता है। इसके अलावा, हाल ही में कंपनी के CMO ने कंफर्म किया है कि यह टैब Snapdragon 870 प्रोसेसर से लैस होगा। साथ ही इसमें 5जी कनेक्टिविटी मिलेगी। टैबलेट में QHD+ डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। साथ ही इसमें दमदार बैटरी दी जाएगी।

टैब के डिजाइन की बात करें, तो इसके बैक पैनल पर कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है, जिसमें सिंगल कैमरा स्थित है। साथ ही इसमें AI लिखा हुआ है। खास बात यह है कि ग्रीन कलर वेरिएंट वाले टैब में कैमरा मॉड्यूल के साथ एक वर्टिकली Chessboard पैटर्न दिया गया है। इसके अलावा, टैबलेट के किनारों पर पतले बेजल्स दिए गए हैं, जबकि सेल्फी कैमरा के लिए फ्रंट पैनल पर कटआउट स्क्रीन के राइट साइड में दिया गया है।

पुरानी लीक्स में टैब के कॉन्फिग्रेशन की जानकारी सामने आई थी, जिसके मुताबिक टैब 4GB RAM + 64GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में आ सकता है। लीक्स की मानें, को इस टैबलेट में ग्रीन के अलावा, स्टार ग्रे और सी सॉल्ट ब्लू कलर ऑप्शन भी मिलेंगे। अन्य कलर ऑप्शन के रेंडर्स को टिप्सटर द्वारा लीक किया जा चुका है।

