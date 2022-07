Realme Pad X को लेकर पहले कहा जा रहा था कि यह टैब भारत में जून महीने में लॉन्च होगा। बाद में कहा गया कि इसकी लॉन्चिंग में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि, अब ऑफिशियली इस टैब की भारत लॉन्चिंग को कंफर्म कर दिया गया है। जी हां, यह टैब कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ Flipkart पर लिस्ट कर दिया गया है। Also Read - Realme GT 2 Master Explorer edition फोन 100W फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Realme India की वेबसाइट के साथ-साथ Flipkart पर Realme Pad X की भारत लॉन्चिंग को कंफर्म कर दिया गया है। इसके अलावा, रियलमी के वाइस प्रेसिडेंट माधव सेठ ने भी आज अपने ट्विटर हैंडल पर इस टैब के भारत लॉन्च की ओर इशारा दिया।

Also Read - Realme Narzo 50i Prime फोन 5,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, कीमत 7,800 से शुरू

What are your thoughts on the #realmePadX’s design & colour? pic.twitter.com/O76gKHLC81

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) July 12, 2022