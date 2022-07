Realme Pad X भारत में 26 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। इस टैबलेट का भारतीय यूजर्स बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह टैबलेट भारत में 26 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इस टैबलेट के बारे में एक नई अपडेट सामने आई है। आइए हम आपको रियलमी के इस अपकमिंग टैबलेट के बारे में सभी जानकारी देते हैं। Also Read - आ गई Realme Pad X की लॉन्च डेट, जानें स्पेसिफिकेशन्स की पूरी डिटेल

Realme ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके इस बात को कंफर्म किया है कि Realme Pad X में 8,340mAh बैटरी होगी। ट्वीट के मुताबिक रियलमी का यह टैबलेट 33W डार्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा।

Say no to charging woes and keep on creating to your heart's content with the upcoming #realmePadX!

Go on, craft a masterpiece with its 8340mAh Battery and 33W Dart Charge.#HeyCreatives

Launching at 12:30 PM, 26th July.

Know more: https://t.co/PkmfCUUPJe pic.twitter.com/TxpXkPJSD7

— realme TechLife (@realmeTechLife) July 18, 2022