रियलमी ने फ्लैगशिप Realme X3 स्मार्टफोन को वीडियो जारी कर किया टीज

Realme ने एक बार फिर से ट्विटर पर अपकमिंग Realme X फ्लैगशिप सीरीज के स्मार्टफोन को टीज किया है। चाइनीज कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन का वीडियो डाल कर अपकमिंग फोन को टीज किया है। रियलमी ने अपकमिंग Realme X3 SuperZoom स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को कंफर्म किया है। लेटेस्ट टीजर में कंपनी ने Realme X3 स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च का हिंट देता है।फिलहाल कंपनी ने लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यह स्मार्टफोन 26 जून को लॉन्च किया जा सकता है।

बीते हफ्ते Realme के CEO माधव सेठ ने Realme X3 SuperZoom स्मार्टफोन के सैंपल फोटो शेयर कर इस फोन के इंडिया लॉन्च को टीज किया था। अब कंपनी के लेटेस्ट वीडियो ट्वीट कर Realme X3 सीरीज के इंडिया लॉन्च को टीज किया है। Realme इस सीरीज के स्मार्टफोन को प्रीमियम प्राइस टैग में लॉन्च कर सकता है। Realme X3 Zoom को कंपनी सिंगल वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही रिपोर्स में यह भी सामने आ रहा है कि लेटेस्ट Realme X3 फोन को डिफरेंस चिपसेट के साथ पेश किया जा सकता है।

Our Flagship X series has always raised the bar. With 3 Million+ users globally & 2 Million+ satisfied users in India, the #realmeXSeries speaks for our commitment to deliver trendsetting technology & design to our users.

Our next is here! Ready to upgrade?#realmeX3 #ComingSoon pic.twitter.com/P99z8ATlI6

— realme (@realmemobiles) June 16, 2020