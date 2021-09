Realme TechLife लॉन्च कर रहा Air Purifier और Vacuum Cleaner, जानें क्या होगा खास

रियलमी 30 सितम्बर को भारत में अपने TechLife ब्रांड के तहत नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने बताया है कि यह एक लॉन्च इवेंट पर Realme TechLife Air Purifier, Realme TechLife Handheld Vacuum Cleaner और Realme TechLife Robot Vacuum अनाउंस करेगी। Also Read - Realme GT Neo 2 भारत में अक्टूबर में होगा लॉन्च, कंपनी CEO ने किया खुलासा

यह इवेंट 30 सितम्बर को दोपहर 12:30 बजे होस्ट किया जाएगा और आप इसे रियलमी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये सभी डिवाइस 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाली Flipkart Big Billion Days सेल पर बिक्री के लिए मौजूद होंगे।

