रियलमी टेक-लाइफ ने अपने Dizo ब्रांड के तहत नए वायरलेस इयरफोन लॉन्च किए हैं– Dizo Buds Z। ये TWS इयरफोन 10mm डायनामिक ड्राईवर से लैस हैं और ये Bass Boost+ फीचर के साथ आते हैं। इन इयरफोन की डिजाइन की वजह से इनमें एनवायरनमेंटल नॉइस कैंसलेशन या ENC का फीचर भी मिलता है। Dizo Buds Z कि दूसरी हाईलाइट्स में शामिल है– 88mm सुपर लो लेटेंसी गेम मोड, 16 घंटे का बैटरी बैकअप और IPX4 वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग। आइए इनकी कीमत और दूसरी डिटेल पर एक नजर डाल लेते हैं।

Dizo Buds Z कीमत

Dizo Buds Z की कीमत भारत में 1,999 रुपये रखी गई है। मगर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल पर आप इस प्रोडक्ट को 1,299 रुपये की स्पेशल कीमत पर पा सकते हैं। यह सेल 7 अक्टूबर से शुरू होगी और इसके साथ ही Dizo के इयरफोन भी खरीद के लिए मौजूद हो जाएंगे। आप इन इयरफोन्स को चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से भी खरीद सकते हैं। ये तीन कलर ऑप्शन में मौजूद होंगे– Leaf, Onyx और Pearl।

Dizo Buds Z में क्या है खास

रियलमी टेक-लाइफ के नए नवेले Dizo Buds Z TWS इयरफोन में ENC का फीचर है, जो कॉलिंग के वक्त एक्टिवेट होगा। इनमें 10mm का डायनामिक ड्राईवर होगा जो Bass Boost+ फीचर के साथ आएगा। इन इयरफोन्स का डायाफ्राम TRU+PEEK पॉलीमर कम्पोजिट से बना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गहरे बेस के साथ यूजर्स को क्लियर और ज्यादा नेचुरल लिसनिंग एक्सपीरियंस देंगे।

इन TWS इयरफोन्स में 88ms सुपर लो लेटेंसी गेम मोड भी मौजूद है, जो गेम खेलते वक्त कॉन्टेंट और साउंड के बीच के लैग को कम रखेंगे। Dizo Buds Z के हर इयरपीस में 43mAh बैटरी है और चार्जिंग case में 380mAh की कैपेसिटी है। केस के साथ ये इयरफोन्स 16 घंटे के प्लेबैक टाइम का दावा कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि सिंगल चार्ज पर इयरफोन्स 4.5 घंटे तक चल सकते हैं। चार्जिंग केस में एक USB-Type C पोर्ट है।

Dizo Buds Z में Bluetooth v5 कनेक्टिविटी है। इनमें टच कंट्रोल फीचर भी है, जिनकी मदद से यूजर्स कॉल्स, मिडिया प्लेबैक और गेम मोड को एक्सेस कर सकते हैं। इन कंट्रोल्स को कंपनी की Realme Link ऐप से बदला भी जा सकता है। Dizo Buds Z में IPX4 रेटिंग है, जो धूल से तो नहीं, मगर पानी और पसीने से इन्हें बचा सकती है। Dizo Buds Z के एक-एक इयरपीस का वजन 3.7 ग्राम है। इनके चार्जिंग केस का वजन 36 ग्राम है।