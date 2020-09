रियमली ने हाल में ही अपनी Realme UI 2.0 की घोषणा की है। अब कंपनी ने Realme UI 2.0 के अर्ली एक्सेस की रोडमैप की घोषणा कर दी है। कंपनी ने रोडमैप के डिटेल्स की जानकारी कम्यूनिटी पोस्ट में दी है। जिसमें बताया गया है कि Realme X50 Pro स्मार्टफोन को पहले राउंड का अपडेट मिलेगा इस महीने मिलेगा और अन्य स्मार्टफोन को इसके बाद ही अपडेट मिलेगा। अक्टूबर में किसी भी स्मार्टफोन को अपडेट नहीं मिलेगा। जबकि Realme 7 Pro और Realme Narzo 20 को एंड्रॉयड आधारित स्किन का अपडेट नवंबर मिेलंगा। आइए जानते हैं रियमली का नई यूआई के रोलआउट का रोडमैप… Also Read - Realme Narzo 20 Pro की सेल आज, 5 कैमरा, 65W फास्ट चार्ज वाले फोन को डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदें

Realme UI 2.0 रोलआउड डेट (early access)

सितंबर 2020 – Realme X50 Pro

नवंबर 2020- Realme 7 Pro, Realme Narzo 20

दिसंबर 2020- Realme 6 Pro, Realme 7, Realme Narzo 20 Pro, Realme X2 Pro

जनवरी 2021- Realme X3, Realme X3 SuperZoom, Realme X2, Realme 6, Realme C12, Realme C15

फरवरी 2021- Realme 6i, Realme Narzo 10

मार्च 2021- Realme C3, Realme Narzo 10A

दूसरी तिमाही 2021- Realme X, Realme XT, Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, Realme Narzo 20A

नए ओएस का ऐलान कंपनी ने रियमली नारजो 20 सीरीज की लॉन्चिंग के साथ किया था। उस वक्त कंपनी ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि Realme X50 Pro पहला स्मार्टफोन होगा, जिसे Realme UI 2.0 का अपडेट मिलेगा। यह स्मार्टफोन पहले से प्रीव्यू वर्जन रिसीव कर चुका है।

रियलमी की नई यूआई की बात करें तो इसमें यूजर्स इंटरफेस, शॉर्टकट बन, नोटिफिकेशन बार समेत 24 अन्य इंटरफेस के लिए अपनी पसंद का कलर चुन सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने Global Theme Colour फंक्शन दिया है, जो 5 बिल्ट इन कलर स्कीम और 10 सिंगल कलर में उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन के साथ Always On Display मिलेगा, जो 5 थीम में उपलब्ध होगा। जिसकी मदद से यूजर्स अपना Always On Display क्रिएट कर सकते हैं।

रियलमी की नई यूआई में तीन स्टाइल के डार्क मोड- Enhanced, Medium, और Gentle मिलेंगे। जो intelligent auto-adjustment सपोर्ट के साथ आएंगे।आईकन को कस्टमाइज करने का विकल्प भी मिलेगा। जिसमें यूजर्स को फॉन्ट भी चुनने का विकल्प मिलेगा। साथ ही यूआई में थर्ड पार्टी लॉन्चर का एक्सेस भी मिलेगा। इसमें फ्लोटिंग विंडो फंक्शन भी मिलेगा। कंपनी का कहना है कि नई यूआई के बाद सिस्टम की स्पीड 32 फीसदी तक बढ़ जाएगी।