रियलमी यूजर्स को मिलेगा नया अपडेट, फोन में जुड़ेंगे कई नए फीचर्स

रियलमी ने Android-11 पर आधारित Realme UI 2.0 को पेश कर दिया है। Realme UI 2.0 में यूजर्स को Dual Mode Music Share, customisable notification bar colours और multiple dark modes जैसे फीचर मिलेंगे। Realme X50 Pro पहले से ही रियलमी यूआई 2 के प्रीव्यू वर्जन पर काम कर रहा था। इस स्मार्टफोन को सबसे पहले रियलमी यूआई का नया अपडेट मिलेगा। Realme UI 2.0 को कंपनी ने सोमवार को Realme Narzo 20 सीरीज के साथ लॉन्च किया है। हालांकि कंपनी ने रियलमी यूआई 2 का अपडेट प्राप्त करने वाले डिवाइस की लिस्ट जारी नहीं की है।

Realme UI 2.0 में क्या कुछ नया मिलेगा

रियलमी की नई यूआई की बात करें तो इसमें यूजर्स इंटरफेस, शॉर्टकट बन, नोटिफिकेशन बार समेत 24 अन्य इंटरफेस के लिए अपनी पसंद का कलर चुन सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने Global Theme Colour फंक्शन दिया है, जो 5 बिल्ट इन कलर स्कीम और 10 सिंगल कलर में उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन के साथ Always On Display मिलेगा, जो 5 थीम में उपलब्ध होगा। जिसकी मदद से यूजर्स अपना Always On Display क्रिएट कर सकते हैं।

Realme X50 Pro प्रो स्मार्टफोन को रियलमी यूआई 2.0 का प्रीव्यू वर्जन पहले ही मिल चुका है। यह पहला स्मार्टफोन होगा जिसे आधिकारिक रूप से ऊपर दिए गए सभी फीचर मिलेंगे। इसके लिए 24 सितंबर को एक क्लोज बीटा वर्जन जारी किया जाएगा। वहीं ओपन बीटा वर्जन अक्टूबर तक जारी होगा। जबकि स्टेबल रिलीज नवंबर के अंत तक जारी होगी।

रियलमी की नई यूआई में तीन स्टाइल के डार्क मोड- Enhanced, Medium, और Gentle मिलेंगे। जो intelligent auto-adjustment सपोर्ट के साथ आएंगे। नई यूआई में यूजर्स को आईकन को कस्टमाइज करने का विकल्प भी मिलेगा। जिसमें यूजर्स को फॉन्ट भी चुनने का विकल्प मिलेगा। साथ ही यूआई में थर्ड पार्टी लॉन्चर का एक्सेस भी मिलेगा।

नए यूआई में रियलमी digital wellbeing का फीचर भी प्रदान करेगी। इसमें फ्लोटिंग विंडो फंक्शन भी मिलेगा। कंपनी का कहना है कि नई यूआई के बाद सिस्टम की स्पीड 32 फीसदी तक बढ़ जाएगी। हालांकि यह कब तक सभी यूजर्स को मिलेगा इसकी जानकारी नहीं है।