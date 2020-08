Realme लॉन्च करने वाला है सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन, जानकारी आई सामने

Realme अगले महीने चीन में अपने X7 सीरीज को लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्टफोन सीरीज के अलावा कंपनी Realme V3 5G स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर सकती है। Realme V3 5G चीन में लॉन्च होने वाला सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन हो सकता है। आपको बता दें कि Realme ने पहले ही अपने V5 5G सीरीज को चीन में लॉन्च किया था। Also Read - Realme X7 स्मार्टफोन ने AnTuTu बेंचमार्क पर MediaTek Dimensity 800U SoC के साथ दिखाया दम

Realme V3 5G के बारे में टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने ट्वीट किया है। जहां उसने फोन के स्टोरेज ऑप्शन्स के बारे में जानकारी शेयर की है। साथ ही, ये भी बताया है कि ये चीन में लॉन्च होने वाला सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। टिप्स्टर द्वारा इस स्मार्टफोन के पोस्टर को भी शेयर किया गया है। शेयर किए गए पोस्टर के मुताबिक, फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप देखा जा सकता है। इसके अलावा फ्रंट में राइट अलाइंड पंच-होल डिस्प्ले पैनल दिया गया है। Also Read - Realme Narzo 10A की सेल आज Flipkart पर, 5000mAh बैटरी, 4 कैमरा फोन इस कीमत में खरीदें

#realme is also planning to release the realme V3 5G, probably their cheapest 5G phone yet in China alongside or after the realme X7 & X7 Pro launch. Also Read - लॉन्च से पहले Realme 7 Pro के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक, इन दमदार फीचर्स से होगा लैस

Will be available in 6+64GB, 6+128GB & 8+128GB configurations with Blue and Silver colour options.

Thanks @byhimanshu for info! pic.twitter.com/rkzyNE76vN

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 28, 2020