रियलमी ने अपने ग्लोबल लॉन्च इवेंट पर आज Realme GT के साथ में Realme Watch 2 और Realme Watch 2 Pro का भी अनाउन्स्मेंट किया है। कम्पनी पहले ही इन दोनों स्मार्टवॉच को मलेशिया में लॉन्च कर चुकी है।

Realme Watch 2 और Watch 2 Pro दोनों ही स्मार्टवॉच में ब्लड ऑक्सिजन लेवल नापने वाले SpO2 सेन्सर हैं, 90 सपोर्ट मोड हैं और 100 से ज्यादा वॉच फेस हैं। कम्पनी ने लॉन्च इवेंट पर अपनी नई स्मार्टवॉच की इंडिया अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया है मगर उम्मीद है कि ये जल्द ही यहां आएंगी।

रियलमी वॉच 2 प्रो की कीमत यूरोप में 69.99 यूरो है। यह लगभग 6,000 रुपए बनते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल थोड़ा सस्ता है। यह 49.99 यूरो का है जो इंडियन करेन्सी में लगभग 4,400 रुपए होते हैं। ये Amazon UK और Realme UK वेबसाइट पर 16 जून से सेल पर जाएंगी।

Realme Watch 2 Pro में एक 1.75-इंच की rectangular टच कलर डिस्प्ले है जो 320×385 पिक्सल रेसोल्यूशन और 600 निट्स की पीक ब्राइट्नेस सपोर्ट करती है। इसका वजन 40 ग्राम है और ये दो स्ट्रैप ऑप्शन्स में मौजूद है— Black और Silver।

Realme Watch 2 Pro में heart rate monitor, SpO2 sensor, sleep monitor, footstep counter, calorie counter और distance measurement जैसे फीचर मौजूद हैं। इसके साथ ही यह स्मार्टवॉच music control, remote camera, find phone, stopwatch, call notification, message reminder, no disturb mode और IoT (Internet of Things) कंट्रोल जैसे फंक्शन भी सपोर्ट करती है।

#FlagshipKiller2021 Live: #realmeWatch2 will be just £49.99 and #realmeWatch2Pro comes at just £69.99. Both will be available from Amazon UK and https://t.co/02bYdfv53B from June 16th. pic.twitter.com/DV0Njxlf8Y

— realme UK (@realmeUK) June 15, 2021