Realme जल्द 65W फास्ट चार्ज के साथ लॉन्च करेगा नए धांसू स्मार्टफोन, स्पेसिफिकेशंस हुई लीक

Realme इन दिनों नई स्मार्टफोन सीरीज पर काम कर रहा है जो कि 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किए जाएंगे। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Realme की नई सीरीज के स्मार्टफोन को 4,500mAh की बैटरी के साथ पेश किए जा सकते हैं। रियलमी की यह सीरीज Realme 8 या फिर नई जेनेरेशन के Realme X स्मार्टफोन हो सकती है। Also Read - रियलमी के लेटेस्ट ईयरबड्स Realme Buds Classic भारत में 399 रुपये में लॉन्च, ये हैं खूबियां

Realme के नई सीरीज के चार स्मार्टफोन RMX2121, RMX2176, RMX2200, और RMX2201 मॉडल नंबर के साथ चीन की रेगूलेटर TENAA के डाटाबेस में स्पॉट किया गया है। हालांकि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी ने फिलहाल अपने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में ऑफिशियली कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। Also Read - Realme C15, Realme C12 आज भारत में 6000mAh बैटरी के साथ होंगे लॉन्च, यहां क्लिक कर देखें लाइव इवेंट

रियलमी के अपकमिंग स्मार्टफोन की डिटेल Twitter पर डिजिटल चैट स्टेशन नाम के हैंडल से शेयर की गई है। Realme की नई सीरीज स्मार्टफोन स्टेंडर्ड वर्जन 4,300mAh बैटरी और फ्लैगशिप मॉडल 4,500mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किये जा सकते हैं। इसके साथ ही ट्विटर पर शेयर की इंफॉर्मेशन में दावा किया गया है कि यह इन स्मार्टफोन का भार 200 ग्राम से कम होगा वहीं इसकी मोटाई 8mm हो सकती है। Also Read - Realme Narzo 10 की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, 4GB रैम, 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी से देगा Xiaomi को टक्कर

Lightweight and long battery life? Realme’s new machine can indeed meet the requirements, the standard version is 4300mAh+65W, the flagship version is 4500mAh+65W, all series do not exceed 200g, all series 8.xmm[yawn]

— Digital Chat Station (@StationChat) August 17, 2020