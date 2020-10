Realme X7 और Realme X7 Pro स्मार्टफोन भारत में जल्द होंगे लॉन्च

रियलमी भारत में Realme X7 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। Realme India के सीईओ माधव सेठ ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर Realme X7 और Realme X7 Pro स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने को लेकर हिंट दिया है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 4 कैमरा स्टोरेज वाले Realme Narzo 20 को आज Flipkart सेल में Rs 649 में खरीदें

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी रियलमी होम मार्केट चीन मेंं Realme X7 और Realme X7 Pro दोनों स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुकी है। Realme X7 सीरीज के स्मार्टफोन को कंपनी ने 7nm चिपसेट, 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ पेश किया गया है। Also Read - ड्यूल बैटरी और 65W सुपर डार्ट चार्ज के साथ Realme X7 Pro 5G जल्द होगा लॉन्च, NCC डाटाबेस में हुआ स्पॉट

Realme X7 और Realme X7 Pro स्मार्टफोन में कंपनी ने 64-मेगापिक्सल क्वार्ड रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया है। सोशल मीडिया से मिले जानकारी के मुताबिर Realme X7 और Realme X7 Pro स्मार्टफोन को कंपनी भारत में MediaTek Dimensity चिपसेट के साथ ही लॉन्च कर सकती है। माधव सेठ ने ट्विटर पर लिखा है, “क्या आप चाहते हैं कि मैं भारत में X7 और X7 Pro स्मार्टफोन्स को लॉन्च करूं? ” Also Read - Realme 7i स्मार्टफोन आज भारत में होगा लॉन्च, ऐसे देखें लॉन्च इवेंट लाइव

Do you want me to launch X7 & X7 Pro in India?#BuildingTheX

— Madhav Faster7 (@MadhavSheth1) October 15, 2020