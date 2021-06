Realme Y6 फोन लाने की कर रही तैयारी, कंपनी की वेबसाइट पर हुआ लिस्ट

Realme कई सारे नई स्मार्टफोन्स पर काम कर रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में Realme G1 को रियलमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर स्पॉट किया गया था। इसे नई बजट रेंज सीरीज के रुप में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह C सीरीज की जगह ले सकती है। Also Read - Realme DIZO का पहला प्रोडक्ट 1 जुलाई को होगा लॉन्च, इसके फीचर फोन्स में मिलेंगे ये स्पेसिफिकेशन्स

इसके अलावा अब Realme Y6 को भी वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। टिप्स्टर Mukul Sharma ने इस फोन को कंपनी की वेबसाइट पर स्पॉट किया है। Also Read - Realme Narzo 30 4G, Narzo 30 5G और Realme Buds Q2 की कीमत और कलर वेरिएंट्स का हुआ खुलासा, 24 जून को भारत में इन स्पेसिफिकेशन्स के साथ होंगे लॉन्च

मुकुल शर्मा ने अपनी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि Y सीरीज आ रही है। Realme Y6 को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। Also Read - Realme GT 5G भारत में इस महीने होगा लॉन्च, CEO माधव सेठ ने किया कंफर्म

So, there’s a Y-series incoming as well, turns out.

Realme Y6 has been listed on the company’s official website.

Feel free to retweet.#Realme #RealmeY6 pic.twitter.com/bkE7HwaJmq

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 22, 2021