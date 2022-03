Redmi 10 की लॉन्च तारीख कंफर्म हो गई है। यह फोन भारत में 17 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। इसका खुलासा कंपनी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किया है। यह फोन पिछले साल ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। भारतीय मार्केट में यह Redmi का नया बजट फोन होगा। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 10,000 रुपये के अंदर होगी। कंपनी ने फोन को समर्पित एक माइक्रो साइट बनाई है। इसमें फोन के साथ आने वाले फीचर्स को टीज़ किया गया है। Also Read - Redmi Days Sale का आज आखिरी दिन, 5000mAh बैटरी, 64MP कैमरा, 8GB रैम, 120Hz रिफ्रेश रेट वाले इन 5 स्मार्टफोन पर मिल रहा भरपूर डिस्काउंट

रेडमी 10 भारत में 17 मार्च को लॉन्च होगा। लॉन्च तारीख का खुलासा कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किया है। Redmi India ने एक पोस्टर शेयर किया है, जिसमें लॉन्च तारीख के साथ फोन की खूबियों को टीज़ किया गया है। पोस्टर के मुताबिक, Redmi 10 ब्लॉकबस्टर डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और Snapdragon के दमदार प्रोसेसर से लैस होगा। पोस्टर में फोन के फ्रंट पैनल की झलक दिखाई गई है। इसमें सेल्फी कैमरा के लिए पंच-होल कटआउट दिखा है। Also Read - 1.55 इंच HD डिस्प्ले के साथ Redmi Watch 2 Lite लॉन्च, कीमत 5,000 से कम

— Redmi India (@RedmiIndia) March 10, 2022